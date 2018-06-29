Üniversite mezunu gencin hazin sonu

Adana’da ’Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama’ mezunu bir genç yüksek dozda eroini damardan aldığı tuvalette hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlardan biri tuvalette bir el gördü. Vatandaş kapıya vurdu ancak ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda damardan şırınga ile eroin alarak hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kısa sürede şahsın İçel Üniversitesi (MEÜ) Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu Ceyhun Karataş (27), olduğu belirlendi.