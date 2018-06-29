Şamil Tayyar: Yaşar Okuyan'a tanıdığınız bir hekim önerin!

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yaşar Okuyan'ın sadece eşşek gibi anırmayı vaad etmediği ortaya çıktı. Okuyan'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde elliden fazla oy alması durumunda ''kafama kurşun sıkarım'' dediği ortaya çıktı.



Okuyan'ın tepki çeken ve alay konusu olan bu açıklamalarına bir yorum da AK Partili eski vekil Şamil Tayyar'dan geldi.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yaşar Okuyan önce MHP'ye rest çekti: Barajı geçerse eşek gibi anırırım. Sonra Reis'e dil uzattı: Yüzde 50'yi geçemez, geçerse kafama sıkarım. İnsanız, yanılabiliriz. Peki, haysiyet ve hayat üzerine iddiaya girmek ne demek?' ifadelerini kullanan Tayyar, 'Bence kızmayın. Varsa tanıdığınız bir hekim önerin!' diyerek ti'ye aldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel