Rusya'da havalimanında güvenlik alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan güvenlik alarmı verildi.



Güvenlik güçleri bir kişinin yerde yattığını görünce, güvenlik gerekçesiyle havalimanının bir bölümünü kapattı.



Yerde yatan kişinin hayatta olduğunu tespit eden polis kelepçeleyerek, gözaltına aldı.



Rusya'nın 11 kentinde Dünya Kupası maçları yapıldığı için ülkede güvenlik alarmı üst seviyede bulunuyor.