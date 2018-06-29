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Oscarlı yıldız gözaltına alındı

ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarının alıkonulmasını ABD Kongresinde protesto eden ve gözaltına alınan kadınlar arasında Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Susan Sarandon'ın da bulunduğu bildirildi.

Dünya / 29 Haziran 2018 Cuma 19:39
Oscarlı yıldız gözaltına alındı

BBC'nin haberine göre, Oscar ödüllü oyuncu Sarandon, Twitter hesabından ABD Kongresinde oturma eylemi nedeniyle gözaltına alınan kadınlar arasında yer aldığını paylaştı. Dead Man Walking (Ölüm Yolunda) filmindeki performansıyla 1996 yılında Oscar kazanan Sarandon, 1999 yılında da New York'ta silahsız bir Afrika kökenli Amerikalı gencin polis tarafından vurulmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında da gözaltına alınmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesini protesto etmek üzere kurulan "Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongresinde "sivil itaatsizlik" eylemi başlatmıştı. Ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarına dağıtılan battaniyelere dikkati çekmek isteyen göstericiler, Kongre binasının avlusundaki "metal battaniye" heykelinin önünde toplanmıştı.

Ellerinde "Çocuklar nerede?", "Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'ni kapatın", "Yasa dışı birey yoktur" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Kongre üyelerine, alıkonulan göçmen çocuklarının ailelerine iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. Polisin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen 630 protestocu gözaltına alınmıştı.

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