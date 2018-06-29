24 Haziran seçimlerinde sonuçların belli olmaya başlamasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hiç açıklama yapmadı.



İnce'nin açıklama yapmaması ve ortalıklarda görünmemesi bazı iddiaların ortaya çıkmasına neden olurken, sosyal medyada İnce'nin kaçırıldığı dile getirildi.



İNCE NEREDEYDİ?



Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin o gece nerede olduğunu yazarken ' Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile

birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu.' diye yazdı.



KURULTAY OLACAK MI?



CHP'lilerin kurultay çağrılarına da değpinen Öztürk ' CHP'de olağanüstü kurultay beklenmiyor. İnce'nin bundan sonra ne yapacağı merak ediliyor. Kimisi belediye başkanlığına aday gösterileceğini söylüyor ama genel merkez “Bu konuları konuşmak için erken” diyor.' ifadelerini kullandı.



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