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Muharrem İnce Cuma namazı kıldı mı?

Muharrem İnce'nin Cuma namazı kılıp kılmadığı sosyal medyada merak konusu oldu.

Televizyon / 29 Haziran 2018 Cuma 14:27
Muharrem İnce Cuma namazı kıldı mı?

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sağ seçmene sempatik görünmek için yapmadığını bırakmamıştı.

Hatta İnce Kahramanmaraş'ta halka hitap ederken hızını alamayarak 'Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum” diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.

Sosyal medyada Muharrem İnce'nin seçim sonucundan sonra Cuma namazı kılıp kılmadığı merak konusu oldu.

Bir çok kullanıcı Muharrem İnce'nin Cuma Namazı kılıp kılmadığı konusunda farklı yorumlarda bulundu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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