Muharrem İnce Cuma namazı kıldı mı?

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sağ seçmene sempatik görünmek için yapmadığını bırakmamıştı.



Hatta İnce Kahramanmaraş'ta halka hitap ederken hızını alamayarak 'Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum” diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.



Sosyal medyada Muharrem İnce'nin seçim sonucundan sonra Cuma namazı kılıp kılmadığı merak konusu oldu.



Bir çok kullanıcı Muharrem İnce'nin Cuma Namazı kılıp kılmadığı konusunda farklı yorumlarda bulundu.





Hâlâ muharrem ince'nin cuma namazı kılarken çekilen resmi düşmedi. — Erdem (@sanal1isi) 29 Haziran 2018

, @vekilince mavitura çıkmış. Bugün Cuma namazı var. Teknede yeterli cemaat var di mi? — Murat Çiçek (@Muratcicek24tv) 29 Haziran 2018

#CHPgüvenlikTehtididir 'Hayırlı Cumalar' sizce Muharrem ince bugün cuma namazına gidecek mi? — HAYATIN İÇİNDEN (@hayatn_icindn) 28 Haziran 2018

Sence İnce bugün Cuma namazına gider mi? diye sordu bir arkadaşım. Ben de bu soruyu muhatabına soralım dedim @vekilince — Enveryan (@enveryan) 29 Haziran 2018

Muharrem ince'nin bu gün Cuma'ya gidip gitmeyeceğini araştırıyoruz



Kendisiyle karşılaşan arkadaşların çektikleri görsellerle tarafımıza dönmelerini rica ediyoruz pic.twitter.com/RP0eKGARUM — Kesif Ehli (@KesifEhli) 29 Haziran 2018