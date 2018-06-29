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Mersin'de 'Akıllı' duraklar hem sıcaktan hem de soğuktan koruyor

İçel Büyükşehir Belediyesi, İçellileri yazın sıcağından ve kışın soğuğundan koruyacak modern, klimalı akıllı durakları hizmete sunuyor.

Teknoloji / 29 Haziran 2018 Cuma 11:45
Mersin'de 'Akıllı' duraklar hem sıcaktan hem de soğuktan koruyor

İçel Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma duraklarında hayata geçirdiği modernizasyon çalışmalarına devam ediyor. Gelişen teknolojiyi, projelerinde ve hizmetlerinde verimli bir şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi, yeni projesi klimalı akıllı durakların montajına başladı.

Yaz aylarında sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi bulduğu İçel'de, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken sıcaklardan korunması için klimalı durak projesi hayata geçirildi. İlerleyen günlerde kent genelinde muhtelif noktalara yerleştirilecek duraklar vatandaşlar için serinleten bir hizmet olacak.

'Enerjisini kendi üretecek'

Kamera, klima, kütüphane, kablosuz internet, kurumsal televizyon, kesintisiz enerji gibi özellikleri ile teknolojik durak vasfına sahip olan klimalı akıllı duraklar, kendi enerjisini kendisi üretecek. Enerjisini üzerindeki güneş panellerinden üretecek olan klimalı durak, yaz aylarında serinlik veren, kış aylarında ise vatandaşı dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir sisteme sahip. Ayrıca durakta bulunun kütüphane de vatandaşların otobüs beklerken kitap okuyarak, güzel vakit geçirebilmesini sağlayacak.

'Wi-Fi hizmeti verilecek'

16,8 metrekare büyüklüğünde olan duraklar güvenlik kamerası ile 7/24 kayıt altında olacak ve vatandaşlar ücretsiz Wi-Fi hizmeti alabilecek. Vatandaşlar duraklara yerleştirilen kurumsal televizyonlarla da otobüslerin hareket saatlerini ve durağa tahmini geliş saatlerini öğrenebilecek. İlki Yaşat İş Hanı durağına yerleştirilen ve soğutma sistemi için iyileştirilme çalışmaları devam eden akıllı durak, teknik altyapının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak. Kaynak : İHA

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