Meclis Başkanı'nın belli olacağı tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre; AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda belli olacak.



'12 EYLÜL'DEKİ KONGRE ERKENE ALINABİLİR'



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu. Elitaş, milletvekillerinin bakan olmak için istifa etmesi durumunda yerine bir milletvekili atanabilir mi sorusuna yanıt vererek 'Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor.' dedi.



AK Parti Kongresi'ne değinen Elitaş, '12 Eylül'deki kongre erkene alınabilir. Ağustos ayı içinde olabilir.' diye konuştu.



Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:



MECLİS TAKVİMİ



'8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur.



'ERDOĞAN YEMİN EDİNCE YENİ SİSTEM BAŞLAYACAK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettiği anda şu anki Başbakanlık sistemi sona erecek ve yeni sistem resmen başlayacak. Bakanlık için atamaların kararını verecek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.



'İSTİFA EDEN VEKİL YERİNE ATAMA OLABİLİR Mİ?'



Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor. Eğer 24 Haziran saat 17.00'den önce istifa etmiş olasa böyle bir durum olabilir ancak bundan sonra yeni bir kişinin vekilin yerine geçmesi mümkün değil.



'AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?'



12 Eylül'deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. Ama bunu söylemek için erken bu karar MKYK, MYK'da yapılacak toplantılardan sonra belli olur.'