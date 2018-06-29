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Küçük Leyla'dan acı haber

Polatlı'da bir haftadır aranan Eylül'ün cansız bedeni bulundu.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 21:11
Küçük Leyla'dan acı haber
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Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşınadki Eylül Yağlıkara'dan kötü haber geldi. Güvenlik güçlerinin aralıksız olarak aradığı Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu acı haberin ardından 'Eylül'ü kim öldürdü, Eylül nasıl öldü, katili kim?' soruları sıkça sorulmaya başlandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül ile ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca olay yerinde açıklama yapacak.

SON 1 HAFTADA NELER YAŞANDI?

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, misafirlik için gittikleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, 22 Haziran'da kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara Ailesi'nin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı.

Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.'nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül'ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklandı.

CESEDİ BULUNDU

Tüm bu gelişmeler devam ederken Eylül'den kahreden haber geldi. Bayram ziyareti sırasında kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni bulundu. Polatlı'da Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.


Ercan Topaca


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