Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.



MUHARREM İNCE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA ADAY YAPILACAK MI?



Son günlerde Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu net bir cevap vermedi.



Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:



'ADAYLARI BELİRLERKEN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'



Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor. Adaylar ancak o özel çalışmalardan sonra belirlenebilir. Bugünden adayımız şu olacaktır ya da bu olacaktır diye bir düzenleme doğru değil.



'YEREL SEÇİMLERDE ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ'



Ama şunu yapacağız. YSK'nın yerel seçimlerle ilgili takvimini beklemeden adaylarımızı erken açıklayacağız ve adaylarımız çalışmaya başlayacaklar. Yerel seçimlerde aday çok önemli, aday profili çok önemli. Dolayısıyla biz yerel seçimlerde çok daha iyi sonuç alacağız. Bugün ortaya çıkan tablo bizim yerel seçimlerde daha iyi sonuç alacağımızı gösteren bir tablo.



'KİMSE BİZE BAŞARISIZ DİYEMEZ'



Parlamentoda siyasal parti çeşitliliğini sağlamak açısından kimse bize başarısız diyemez. AK Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamamasını sağlamak açısından da kimse bize başarısız diyemez. Güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkardık ve bu Cumhurbaşkanı adayımız diğer adayların gösterdiği çabadan çok daha fazla çaba gösterdi. Bu alanda da kimse bize başarısız diyemez.