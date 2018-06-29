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İyi Parti'li vekil Yokuş Çorumlulara küfür etti

İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek seçmene küfür etti.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 21:19
İyi Parti'li vekil Yokuş Çorumlulara küfür etti

İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını hazmedemedi.

Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını paylaşarak seçmene küfür etti. Yokuş, paylaşımında 'ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!' ifadelerini kullandı.


Sosyal MedyaCumhurbaşkanıMilletvekiliFahrettin YokuşRecep Tayyip Erdoğan


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