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İşverenler dikkat, 1 Temmuz'da BES başlıyor

Türkiye genelinde 10 ile 50 kişi arasında çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz’dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olacak.

Ekonomi / 29 Haziran 2018 Cuma 12:20
İşverenler dikkat, 1 Temmuz'da BES başlıyor

Konya Genç Mali Müşavirler Platformundan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde 10 ile 50 çalışanı bulunan özel sektörde BES'e katılacak. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacağı, ayrıca sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacağı belirtildi.

BES zorunlu olarak uygulanacak

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacağı hatırlatılarak, 'Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek” denildi. Kaynak : İHA

EmeklilikTürkiyeÖzel SektörDevlet Katkısı


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