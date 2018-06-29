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İnanılmaz kurtuluş

Adana’da karpuz taşıyan kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

3. Sayfa / 29 Haziran 2018 Cuma 11:25
İnanılmaz kurtuluş
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Kaza, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Polat Demir (35) karpuz taşıdığı 01 B 9489 kamyonetiyle hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu arada İskenderun'dan İçel'e yolcu taşıyan tren, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Trendekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyonetteki karpuzlar yerlere savruldu. Tren hala olay yerinde beklerken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya tanık olan yolcular ise hala trende bekliyor.


Kaynak : İHA

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