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İhracat rakamları açıklandı

İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

Ekonomi / 29 Haziran 2018 Cuma 10:20
İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara ulaştı.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. 

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı.  Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu. 

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 64,8'e geriledi. 

Ocak-mayıs dönemi 

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu. 

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