Gülerce'den CHP'ye çok sert tepki

Muharrem İnce'ye de sert sözlerle yüklenen Gülerce 'CHP yönetiminden farklı zannettiğimiz Muharrem İnce'ye de yazıklar olsun' dedi.



CHP'yi bölücü terör örgütünün hamilerine, destekçilerine omuz vermesi, yardım ve yataklık etmesi bitirecektir' diyen Hüseyin Gülerce, Kandil'in dağlarına Türk bayrağı dikilirken CHP'nin titrek kandili de sönecektir ifadelerin kullandı.



İşte Gülerce'nin yazısındaki o bölüm;



PKK'ya bakışını Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetiminden farklı zannettiğimiz Muharrem İnce'ye de yazıklar olsun.



Sırf iktidar uğruna CHP tabanının HDP'ye verdiği desteği görmezden gelmekle kalmadı. Kendisi de işin içine girdi. Edirne'de gitti Demirtaş'ı ziyaret etti, sonra Diyarbakırlılara “Size Demirtaş'ın selamını getirdim” diye şirinlik yaptı. Daha önce “Ana dili öğretmek Türkiye'yi parçalar” diyordu, Diyarbakır'da “Ana dili öğretmek gerekir” dedi. Hem de AK Parti bunu yıllar önce gerçekleştirdiği halde…



Sadece HDP'ye omuz vermekle kalmadı, Afrin komutanının omzundaki apoletleri sökeceğini söyleme cüretini de gösterdi…



CHP, Kılıçdaroğlu-İnce çekişmesi ile siyaset sahnesinden inmeyecek. CHP'yi bölücü terör örgütünün hamilerine, destekçilerine omuz vermesi, yardım ve yataklık etmesi bitirecektir.



Kandil'in dağlarına Türk bayrağı dikilirken CHP'nin titrek kandili de sönecektir…





















Kaynak : Beyaz Gazete Özel