Gri listedeki o terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri tespit edilen ve ilimiz Şemdinli ilçe halkı üzerinde baskı kuran, aynı çevrede sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hamza kod adlı Ahmet Taşçı (gri liste) ve beraberindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu, Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile sağlanan işbirliği sonucu bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. Kaynak : İHA