FETÖ'nün firari 'Malatya İmamı' ABD'de ortaya çıktı

AA tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin örgütün 'Malatya imamı' Eyyüp Doğan olduğu ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin örgütün 'Malatya imamı' Eyyüp Doğan olduğu ortaya çıktı.
Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken, çalışanlarıyla konuşurken ve iş yerine ABD bayrağını öptüğü, sonra da astığı görüntüler, bir süre önce AA objektiflerine yansımıştı.