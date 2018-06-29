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FETÖ'cüler kimi istiyordu?

Star yazarı Ahmet kekeç, FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönmek için Meral Akşener'in seçilmesine umut bağladıklarını söyledi.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 14:27
FETÖ'cüler kimi istiyordu?

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, seçimlerde FETÖ'cülerin Meral Akşener'i desteklerini yazdı.

Kekeç, yurt dışında kaçak olarak yaşayan bir çok FETÖ'cünün Türkiye'ye dönebilmek için Meral Akşener'in seçilmesine umut bağladıklarını, Akşener'in kaybetmesiyle umutlarının çöpe gittiğini ifade etti.

'KİM TALİMAT VERDİ'

Akşener'in FETÖ'cülerin desteğini alabilmek için onlara vaatlerde bulundu belirten Kekeç şunları yazdı;

Seçimi Muharrem İnce ya da Meral Akşener'in kazanması durumunda salıverileceklerine inanıyorlardı. Kim bilir ne rüyalar gördüler, ne umutlar beslediler...

Hoca efendileri, seçimden önce, “Hazırlanın, yakında gurbetlik bitiyor” demiş. Rivayet...

Mutlaka bir bilgiye, bir anket sonucuna ya da verilmiş bir teminata dayanarak böyle konuşmuştur. (SONAR'ın anketini göstermişlerdir mutlaka.)

Kim teminat verdi, bilmiyoruz.

Meral Akşener'in sözü vardı; iktidara geldiklerinde FETÖ'cü polisleri serbest bırakacaklarını söylüyordu...

Hani, Baykal'a ve MHP'li milletvekili adaylarına kaset kumpası kuran, illegal dinleme yapan, dönemin Başbakanı Erdoğan'a fiziki takip uygulayan polisler...

Bu sözü, bir FETÖ kanalında vermişti...

Henüz ortada İYİ Parti yoktu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı da belli değildi ama bir parmak bal çalmıştı FETÖ'cülerin ağzına.

Partiyi kurdu, adaylığını ilan etti, o polisleri unuttu.

Daha doğrusu, kamuoyu baskısına boyun eğdi. Soyut “KHK mağduriyetleri” edebiyatıyla yetindi... Ama umut olmayı sürdürdü, FETÖ'cüleri nafile bir beklentiye soktu...

İktidara geldiğinde (yani Cumhurbaşkanı seçildiğinde) gerçekten de o polisleri (savcıları, hâkimleri, askerleri) salıverir miydi? Buna güç yetirebilir miydi?

Başaramazdı ama denemek isterdi.

Başarabilecek cesameti olsaydı, sosyal medya danışmanının tutukluluğuna itiraz ederdi... FETÖ'nün İYİ Parti şubesi gibi çalışan Kerim Çoraklık'ı gözaltına alıp tutukladılar, sesi bile çıkmadı... Partidekiler de “böyle birini tanımıyoruz” ayaklarına yattılar.

Ne olursa olsun, Akşenere FETÖ'cüler için son dakikaya kadar umut olmayı sürdürdü. Bu da bir piar başarısıdır.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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