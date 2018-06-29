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Fatih Portakal'ın hedefinde yine CHP var

Fatih Portakal yaz tatiline çıkarken CHP'yi eleştirmekten geri kalmadı. Portakal CHP'de çift başlılık olduğu imasında bulundu.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 20:25
Fatih Portakal'ın hedefinde yine CHP var
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Hükümete muhalif kimliğiyle bilinen ve 24 Haziran seçimi öncesinde AK Parti'ye eleştirilerde bulunan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, eleştiri oklarını Ak Parti'nin zaferinden sonra CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

İKİ BAŞLI CHP

CHP'de yaşanan gelişmeleri aktaran Portakal CHP'de çift başlılık olduğunu ifade ederek “ CHP'de şu an da iki lider varmış gibi görünüyor. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve aldığı oy yüzde 22 civarında oy aldı. Ve karşısında yüzde 30 civarında oy alan Muharrem İnce var.” diye konuştu.

Kaynak : BBC

Ak PartiFatih PortakalKemal KılıçdaroğluÇift BaşlılıkMuharrem İnce


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