Fatih Portakal'ın hedefinde yine CHP var

Hükümete muhalif kimliğiyle bilinen ve 24 Haziran seçimi öncesinde AK Parti'ye eleştirilerde bulunan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, eleştiri oklarını Ak Parti'nin zaferinden sonra CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti.



İKİ BAŞLI CHP



CHP'de yaşanan gelişmeleri aktaran Portakal CHP'de çift başlılık olduğunu ifade ederek “ CHP'de şu an da iki lider varmış gibi görünüyor. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve aldığı oy yüzde 22 civarında oy aldı. Ve karşısında yüzde 30 civarında oy alan Muharrem İnce var.” diye konuştu.



Kaynak : BBC