USD (Alış - Satış) : 4,61 - 4,62 EURO (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, tutuklandı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2018 Cuma 13:23
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, tutuklandı.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra karayoluyla İstanbul'a sevk edilen Erdem, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada hakkındaki davanın görüldüğü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Erdem'in tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'gizli tanığı deşifre etmek' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Eren Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, sanığın İstanbul'da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Söz konusu karar doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan Erdem, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı Kaynak : AA

Hapis CezasıMilletvekiliAğır Ceza Mahkemesiİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı