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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem, İstanbul'a gönderildi.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 07:36
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olduğu'' iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi 
Kaynak : AA

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