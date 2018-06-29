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Erol Mütercimler'in CHP taklitleri güldürdü

CHP’li stratejist Erol Mütercimler CHP’nin 24 Haziran seçimine ilişkin CHP’nin politikasını eleştirirken, Bülent Tezcan ve Halk Tv sunucularına yönelik yaptığı taklitle güldürdü.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 20:57
Erol Mütercimler'in CHP taklitleri güldürdü
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Halk TV'de seçim programında medya tarihinde yıllarca unutulmayacak anlara yaşandı. Oy sayımında sona yaklaşıldığı sırada ekranda ısrarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmadığını iddia eden Halk TV yorumcuları Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' mesajıyla canlı yayında şoka girdi.

Erol Mütercimler Meltem Tv ekranlarında Halk Tv'nin seçim gecesi izlediği yayın politikasını ve Bülent Tezcan'ın ‘Seçim 2. Tura kaldı' açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

TAKLİTLERİ GÜLDÜRDÜ

Halk Tv'nin ve Tezcan'ın CHP'li seçmeni umutlandırdığını ve sonucun fiyaskoyla bittiğini söyleyen Mütercimler, yaptığı taklitlerle de izleyicileri güldürdü.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


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