USD (Alış - Satış) : 4,56 - 4,57 EURO (Alış - Satış) : 5,31 - 5,32

Eren Erdem Silivri Cezaevi'ne getirildi

Karşı Gazetesi’ndeki çalışmaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem Silivri Cezaevi Kampüsü’ne getirildi.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 16:14
Eren Erdem Silivri Cezaevi'ne getirildi
Video için tıklayın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkarılan yakalama kararı sonucunda Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen eski CHP milletvekili Eren Erdem, Karşı Gazetesi’ndeki çalışmaları nedeniyle bu sabah tutuklandı. Erdem, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 15.30 sıralarında Silivri Cezaevi Kampüsü’ne getirildi.

Eski CHP milletvekilinin Silivri’ye getirilme anları kameralara yansıdı. Kaynak : İHA

MilletvekiliCumhuriyetSilivri CezaeviYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı