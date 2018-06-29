USD (Alış - Satış) : 4,56 - 4,57 EURO (Alış - Satış) : 5,31 - 5,32

Eren Erdem neden tutuklandı?İşte tutuklanma gerekçesi!

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' bulunduğu iddiasıyla önce hakkında yakalama kararı çıkarılan sonra ise tutuklanarak cezaevine konulan CHP eski Milletvekili Eren Erdem’in tutuklama gerekçesi ortaya çıktı..

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 19:20
Eren Erdem neden tutuklandı?İşte tutuklanma gerekçesi!

Gerekçede, Erdem’in Maraş’a CHP mitingine gideceğini sosyal medyadan duyurduğu günün sabahı Almanya’ya kaçmak üzere havalimanına geldiği fakat emniyet güçlerince engellendiği belirtildi.Bu durum, Erdem’in kaçacağına ilşkin kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edildi..

CHP'li Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis istendi.

DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'dayapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

.

Terör ÖrgütüEren ErdemAtatürkAğır Ceza Mahkemesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı