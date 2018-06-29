Eren Erdem neden tutuklandı?İşte tutuklanma gerekçesi!

Gerekçede, Erdem’in Maraş’a CHP mitingine gideceğini sosyal medyadan duyurduğu günün sabahı Almanya’ya kaçmak üzere havalimanına geldiği fakat emniyet güçlerince engellendiği belirtildi.Bu durum, Erdem’in kaçacağına ilşkin kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edildi..



CHP'li Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı.



22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis istendi.



DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'dayapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.



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