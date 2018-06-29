Erdoğan'la Bahçeli ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin ardından Külliye'de bir araya geldi.



Seçimlerin değerlendirildiği görüşmede, yeni dönemde yapılacakların da masaya yatırıldığı iddia edildi.



'MHP OHAL'iN KALDIRILMASINA KARŞI DEĞİL'



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, konuşulanların detaylarını yazarken 'Yeni sistemi birlikte inşa konusunda anlaşmaya varmaları ve Meclis'te denetim görevini MHP'nin üstlenme arzusu... Başka konular da yok değil. Örneğin OHAL'in kaldırılması konusunda MHP Lideri Bahçeli, “güvenlik birimlerinden gelen rapor kaldırılmasında bir sakınca görmüyorsa, kendileri açısından da sorun olmayacağını” belirtmiş. Benzer tutumu bedelli askerlik konusunda da sergilemiş. Görüşmede ağırlıklı olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde durulmuş. MHP'nin hükümette yer alıp almamasına ilişkin herhangi bir cümle geçmemiş, iması dahi olmamış.' diye yazdı.



'KOMİSYON BAŞKANLIKLARI İSTİYOR'



Sarıkaya, MHP'nin bakanlık istemediğini Erdoğan'a ilettiğini belirtirken 'MHP, bakanlıkla doğrudan hükümete katılmak istemiyor...Ancak Denetim Komisyonu başta olmak üzere bazı komisyon başkanlıklarına talip olduğunu da gizlemiyor. MHP Lideri Bahçeli'nin seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Birinci stratejimiz, partimizin TBMM'de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü grup kurmasıydı” demişti. MHP'nin, yeni yapılanmanın inşası sürecinde AK Parti'ye desteğini verip dengeyi sağlarken denetim görevini de komisyonlar aracılığıyla yerine getireceği bugünden görülüyor.' ifadelerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel