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Başkent'in en tatlı festivali

Üç gün sürecek olan Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı.

Kültür-Sanat / 29 Haziran 2018 Cuma 14:24
Başkent'in en tatlı festivali
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29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışma ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde, dondurma ve tatlı severler çeşitli ürünlerle karşılaşacak.

Giriş ücretinin 10 lira olduğu festival, üç gün boyunca 12.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek konserlerin ilk gününde Asena Bilge Atalay, ikinci gününde İbocan ve son gününde ise Cüneyt Özgür sahne alacak. Kaynak : İHA

AtatürkFestival


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