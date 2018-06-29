Bak şu yaramazın yaptığına!

Adıyaman’da 5 yaşındaki çocuğun somuna sıkışan parmağı itfaiyenin çalışmasıyla çıkartıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 5 yaşındaki M.E.K. evin bahçesinde oynarken bulduğu somuna parmağını soktu. Parmağını çıkartamayan küçük çocuk durumu annesine söyledi.
Aile bireyleri de somunu çıkartamayınca çareyi hastaneye gitmekte buldu. Sincik'ten Kahta Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, acil servis görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor da somunu çıkartmak için aileyi itfaiye ekiplerine yönlendirdi.