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Bak şu yaramazın yaptığına!

Adıyaman’da 5 yaşındaki çocuğun somuna sıkışan parmağı itfaiyenin çalışmasıyla çıkartıldı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2018 Cuma 10:31
Bak şu yaramazın yaptığına!
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 5 yaşındaki M.E.K. evin bahçesinde oynarken bulduğu somuna parmağını soktu. Parmağını çıkartamayan küçük çocuk durumu annesine söyledi.

Aile bireyleri de somunu çıkartamayınca çareyi hastaneye gitmekte buldu. Sincik'ten Kahta Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, acil servis görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor da somunu çıkartmak için aileyi itfaiye ekiplerine yönlendirdi.




Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ME.K.'nın parmağındaki somunu çıkartmak için çalışma başlattı. Moraran ve şişen parmaktan somunu çıkartmak kolay olmadı.

İp tekniği ile dakikalarca uğraşan itfaiye ekibinin çalışması esnasında küçük çocuk gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süren çalışmanın sonunda somun çıkartıldı. Küçük çocuğun gözlerinde gözyaşı yerini mutluluğa bıraktı.

M.E.K.'nın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, itfaiyeden ayrıldı.
Kaynak : İHA

Küçük ÇocukGözyaşıAcil Servis


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