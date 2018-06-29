Ankara Valisi Topaca: Küçük Eylül cinayet kurbanı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan küçük Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.



Yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu.



En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından Eylül'ün cansız bedeni bulundu.



ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI



Olayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca da açıklama yaptı. Topaca şöyle konuştu:



'Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir.



Yapılan tespitler yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı, çıkarıldı. Teknik incelemeler henüz yapılmış değil, ön bilgiler bunlar.



Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor.



Şu an tutuklu bulunan kişinin, çocuğumuzun kaybolduğu gün, aynı saatlerde olay yerinde arabasıyla görülmesi yönünde bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle oraya yoğunlaştık. Köpeğimiz oraya yoğunlaştı, orası kazıldı.



Çalışmalar devam ediyor. 1 tutuklu var bildiğiniz gibi. Bu tutukluya yardım eden var mı yok mu, ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek. Bu kişinin bu olayı yaptığına dair bazı deliller de teknik anlamda işaret ediyor. Adli soruşturmanın selameti açısından bu konunun detayına girmeyeceğiz.



Net bir şekilde, bu olayın bu kişi tarafından işlendiğine dair deliller var.



Ben tekrar yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum.'



Küçük Eylül'den acı haber