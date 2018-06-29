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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: OHAL uzamayacak

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, OHAL'in uzamayacağını açıkladı.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 19:12
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: OHAL uzamayacak

K Parti MYK'sı sonrası Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OHAL UZAMAYACAK

Basın Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal, OHAL'le ilgili soruya; "OHAL ile ilgili pozisyonumuzu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil." cevabını verdi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'dan önce katıldığı programlarda; seçimlerden sonra OHAL'in kaldırılabileceğini açıklamıştı.

CumhurbaşkanıMahir ÜnalGenel Başkan YardımcısıRecep Tayyip Erdoğan


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