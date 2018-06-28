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ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette adlı yerel bir gazetede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın canlı şekilde yakalandığı duyuruldu.

Dünya / 28 Haziran 2018 Perşembe 22:34
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

Polis, saldırının yapıldığı yerel gazete binasında arama yapıyor. Yetkililere göre terör saldırısı olma ihtimali, düşük.

Polis yetkilisi Steve Schuh, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını bildirdi. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin saldırı yerine ulaşıp olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

POLİS SALDIRIYI TWİTTER'DAN ÖĞRENDİ

Gazetenin içerisinde bulunan bir stajyer, gazetenin Twitter hesabından 'Saldırıya uğruyoruz' diye tweet attı. Polis, bu tweet sayesinde saldırıdan haberdar oldu.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump da, 'Annapolis'teki silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldım. Dualarım ve düşüncelerim kurbanla ve onların aileleri ile. Olaya ilk müdahaleyi yapan yetkililere de teşekkür ediyorum' değerlendirmesini yaptı.

Maryland


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