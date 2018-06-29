USD (Alış - Satış) : 4,61 - 4,62 EURO (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34

AB'den Türkiye'ye destek

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasının yanı sıra AB Afrika Fonu'na 500 milyon avro transfer edilmesi kararı yer aldı.

Dünya / 29 Haziran 2018 Cuma 07:32
AB'den Türkiye'ye destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avronun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Dün akşam İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine 'geçici' olarak engel olmuştu. Kaynak : AA

Avrupa BirliğiSığınmacılarLiderler ZirvesiTürkiyeİtalya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı