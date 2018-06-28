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Yabancı öğretmenler Beyşehir'e hayran kaldı

Çevre ve doğa dostu bir proje kapsamında Avrupa’nın 5 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen yabancı öğretmenler, ziyaret ettikleri Beyşehir ilçesine hayran kaldı.

Yaşam / 28 Haziran 2018 Perşembe 11:27
Yabancı öğretmenler Beyşehir'e hayran kaldı

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen proje ortağı 5 farklı ülkenin okullarında görev yapan yabancı öğretmenleri Beyşehir'de misafir etti. Okulu ziyaret eden ve projeyle ilgili çalışmalar yürüterek Türk öğretmenler eşliğinde Beyşehir'i gezen İngiltere, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya'dan gelen öğretmenler, ilçeye hayran kaldı. Beyşehir Belediyesi de yabancı öğretmenleri ilçeye veda etmeden önce bir yemek programında ağırladı. Beyşehir'in konuğu yabancı eğitimcilere ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan birer duvar saati ile çeşitli hediyeler verildi, sertifikaları takdim edildi.

Romanya'dan Türkiye'ye gelen Proje Koordinatörü Popa Lacramioara, çevre ve doğa projesi kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin buluştuğunu belirterek, “Çevre ve doğa dostu bir proje için buradayız. 6 ülkenin öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte bu projeye katılım sağladık. Burada bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Beyşehir'e benim bu ikinci gelişim, daha önce de Erasmus projesiyle gelmiştim. Bu bölgenin insanları çok sıcakkanlı olduğu için bu proje için burayı seçtik. Aynı zamanda çok güzel bir yer. İnsanlarınız geleneklerine çok bağlı bir hayat sürmeye devam ediyor. Özellikle yemek kültürü mükemmel ve çok zengin, burayı çok sevdik” diye konuştu.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Ali Metin ise, proje kapsamında daha önce kendilerinin de proje ortağı olan ülkelere gittiklerini vurgularken, “2006 yılında başlattığımız proje son buldu. Proje ile birlikte bir firmanın hem ekolojik olması, hem nasıl kurulacağı, bu iş planının nasıl yapılacağı, reklam ve pazarlamasının nasıl olacağı yönündeki konularda öğrencilere eğitimler verdik. Bu kapsamda çeşitli ülkelerde yaptığımız geziler çerçevesinde öğrenciler bu faaliyetleri yerine getirdi. Yurtdışından gelen yabancı öğretmenlerimize çevre gezisi kapsamında ilçemizin tarihi ve coğrafi güzelliklerinin olduğu yerleri gezdirdik. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bu arada, konuklarımızı ve bizleri bir yemek programında bir araya getirerek, yabancı öğretmenlerimize çeşitli hediyelerle jest yapan Beyşehir Belediyemize de katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

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