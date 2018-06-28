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Türk Telekom'un yerli dijital klavyesini indirdi lüks otomobil kazandı

Türk Telekom’un, yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu’yu kullanan bir kişi, lüks otomobil kazandı. Uygulamayı indiren kullanıcılar arasından yapılan çekiliş sonucunda aracı kazanan talihli, Türk Telekom Genel Müdürlük’te aracını teslim aldı.

Teknoloji / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Türk Telekom'un yerli dijital klavyesini indirdi lüks otomobil kazandı

Türk Telekom'un, yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu bir talihliye lüks otomobil hediye etti. Uygulama milyonlarca kullanıcıya ulaşmanın verdiği mutlulukla, bir kullanıcısına araba hediye edeceğini duyurmuştu. Tambu'yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle lüks otomobili kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir'in elinden aldı.

Tambu'da yer alan hareketli çıkartmaları ve stickerlerı çok severek kullandığını belirten Gündoğdu, 'Eve zarf geldiğinde oldukça şaşırdım ilk etapta arabanın bana çıktığına inanmadım. Telefonla beni aradıkları zaman gerçek olduğuna inandım. Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : İHA

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