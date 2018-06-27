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Türk filmleri ata topraklarında

Kırgızistan’da düzenlenen 2. Türk Filmleri Haftası kapsamında en çok izlenen Türk filmleri seyirciyle buluşuyor.

Kültür-Sanat / 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:05
Türk filmleri ata topraklarında

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri Kırgızistan'da seyirciyle buluşuyor. Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 2. Türk Filmleri Haftası, başkent Bişkek'teki Manas Sinema Salonu'nda yapılan gala gecesiyle başladı.

Organizasyona Türkiye'den Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Burak Demir ve Sezgin Erdemir de katıldı.

Organizasyon boyunca “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin yanı sıra “Aile Arasında”, “Dağ II”, “Mor Ufuklar” ve “Mezarcı” beyazperdeye gelecek.

Türk Filmleri Haftası'nın Kırgızistan ile Türkiye'yi buluşturacağını söyleyen Yalçın Topçu, “Kültür ve Turizm Bakanı iken istedim ki Tanrı Dağı'ndan inenlerin çocukları sinema yoluyla ortak değerlerini ve geleceklerle alakalı hayallerini öğrensinler. Kültürel faaliyetler, bütün devletlerin birbirine yakınlaşmasının sihirli bir anahtarıdır. Bu faaliyetlerle birlikte devletler birbiriyle daha çok ticaret ve siyaset yapabilirler” diye konuştu.

Diriliş oyuncularına ilgi büyüktü

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Kırgızistan halkı tarafından büyük ilgi gördü. Diziyi yakından takip eden Kırgız seyirciler, Burak Demir ve Sezgin Erdemir ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Türk Filmleri Haftası 30 Haziran'a kadar Bişkek'te devam edecek. Kaynak : İHA

KırgızistanCumhurbaşkanıBaşkentBurak DemirYalçın Topçu


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