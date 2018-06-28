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Süleyman Soylu: Buldan'ı aradım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ı aradığını doğrularken "Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır" dedi.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 13:49
Süleyman Soylu: Buldan'ı aradım
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Seçimin ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki AK Parti İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulunan Soylu, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın ardından Esenler İlçe Başkanlığına gelerek partililere seçim döneminde gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

'BU İŞLER KOLAY DEĞİL'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü'nde bakkal Mevlüt Bengi'nin PKK'lı teröristler tarafından infaz edilmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

'Ağrı Doğubeyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum, bu işler öyle kolay değil. Kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, en lüks hastanelere gidenler, oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydular. Bu açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işlerin içerisinde olan bir arkadaşınız ve kardeşinizim. Yani orada Doğu ve Güneydoğu'da oyu düşen HDP, PKK üzerinden milleten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin.'

PERVİN BULDAN'I ARADIM

Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

'Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar.'

'CHP İL BAŞKANLARINI KABUL ETMEYİN'

CHP İl Başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul edilmemesi yönündeki iddiaları da cevaplayan Soylu, 'Müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' dedim. Bu kadar basit. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız.' ifadelerini kullandı.

 
Kaynak : AA

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