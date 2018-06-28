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Son Dakika: Kayıp Leyla'nın babasından şok eden açıklama!

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 2 haftadır yapılan aramalarda bulunamadı. İçişleri Bakanlığınca Leyla için özel bir ekip görevlendirilirken baba Nihat Aydemir, "Gün geçtikçe umudum tükeniyor" dedi.

Yaşam / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:07
Son Dakika: Kayıp Leyla'nın babasından şok eden açıklama!

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 14'ncü günde aranmaya başlandı. Minik Leyla için çalışmalarda 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı.

Küçük Leyla bugün de jandarma bünyesinde bulunan kadavra arama köpeği ‘Modül' tarafından aranıyor. Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla'nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.



İlk olarak köy çevresindeki tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül' de kullanıldı. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül', AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik Leyla'yı aradı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül' köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Öte yandan kayıp Leyla için İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir ekibin köye gönderileceği öğrenildi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI LEYLA İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

Devletin, tüm imkanları ile yanlarında olduğunu ve tüm Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini söyleyen baba Nihat Aydemir, 'Jandarma, AFAD herkes Leyla'yı arıyor. Leyla buralarda yok. Yüzde bir milyon kızımı kaçırdılar. Kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar. Şu an köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Allah rızası için hangi merhamet varsa onda benim çocuğumu bıraksın yalvarıyorum ona. Bizde takat kalmadı. Ben kaç gündür emek yiyemiyorum. Tükendim artık. Bir iz yok. Bütün Türkiye bize dua etsin. Biz duadan başka kızımızı bulamayız. Allah Leyla'yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler' ifadelerini kullandı. 
Kaynak : İHA

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