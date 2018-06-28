Sokak köpekleri dehşet saçtı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çeltek Mahallesi'nde bulunan bir ağılında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, koyun sürüsünün yol kenarında başıboş bir halde gittiğini ve içlerinden bazılarının yaralı olduğunu gören vatandaş, durumu hemen polise haber verdi. Polisle birlikte olayı duyan koyunların sahibi Ali Oflaz'da ağıla geldi. Yapılan kontrolde ağıl içindeki koyunların sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken, 3'nün demir kapı arasında ezilerek telef olduğu, 10'a yakınının ise kuyruk ve sırtlarından ısırılması nedeniyle yaralandığı tespit edildi.