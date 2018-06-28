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Sıcakların tetiklediği 4 hastalık

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde, sıcaklarla ilgili bir çok hastalık artış göstereceği belirtildi.

Sağlık / 28 Haziran 2018 Perşembe 13:40
Sıcakların tetiklediği 4 hastalık

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz sıcaklarla birlikte tetiklenen beyin ve omurga hastalıkları konusunda uyardı.

Beyin kanamalarının sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülen Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıktığını anlatan Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “Bu balonlaşan yapı normal damara kıyasla daha dayanıksızdır ve bazı şartlar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açar. Bu durumda yaşamı tehlikeye sokabilir. Anevrizma, anormal damar yumağı gibi doğumsal ya da sonradan kazanılan bazı damar hastalıkları, kan pıhtılaşmasına engel olan hastalıklar ve pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, beyin tümörleri ve vaskülit ile seyreden hastalıklar, hipertansiyon, diyabet hastalığı, yaş, yüksek kolesterol , hiperlipidemi, şişmanlık, sigara kullanımı gibi ateroskleroza neden olan risk faktörleri ile oluşabilir ayrıca gebelik sırasında oluşan eklampsi ile de beyin kanaması gelişebilir.Sıcak havalardan etkilenen yüksek tansiyon hastalarının sıcağa bağlı olarak gelişen tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesi beyinkanamasına neden olabilir” diye konuştu.

Nem oranının yüksek olduğu ve giderek ısınan hava nedeniyle sabah tutulmalarına bağlı ağrılar görülebildiğini anlatan Op.Dr.Kerem Bıkmaz açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Yine oturduktan sonra ayağa kalkıldığında da ağrılar oluşabiliyor.Bu ağrılar çoğunlukla uzun zaman aynı pozisyonda oturmaktan ya da yatmaktan kaynaklanır.Çünkü aynı pozisyonda kalındığı zaman vücuda baskı meydana gelir.Kas zayıflığı ve vücuttaki bazı minarel eksiklikleri de tutulma ve ağrılara sebebiyet verebilir.

Baş ağrısı en sık görülen ağrı nedenidir. Hemen herkes başağrısı tecrübesi yaşar. Herhangi bir yılda çoğu insan en az bir kez baş ağrısı çeker. Çoğu kişi için ise baş ağrıları tekrarlayıcı ve anlamlı bir problemdir.Tipik migren baş ağrısı özellikleri şunlardır;ciddi zonklayıcı ağrı,bulantı ve bazen kusma,ışık ses ve kokulara hassasiyet...

Migren ağrısı başın bir yanında veya tüm başı etkileyebilir.Çoğu zaman migren baş ağrılarının açık bir nedeni yoktur ancak yorgunluk, besinler, çevresel faktörler, hafif kafa travması , hormonal faktörler ve ilaçlar ağrıları tetikleyebilir. Bunların yanı sıra nem oranın artması ve ani ısı artışlarının migren ataklarını tetikleyen diğer faktörlerdir.Bu nedenle aşırı sıcak günlerde mecbur kalınmadıkça güneşe çıkılmaması,güneş gözlüğü kullanılması ve bol sıvı tüketimi önemlidir.

Sıcak ya da diğer adıyla Güneş çarpması yaz aylarının kabusu olabilen ve acil müdahale edilmediği takdirde ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açan bir hastalıktır.Sıcak çarpması,uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalınmasından, vücudun aşırı miktarda ısı üretmesinden veya genellikle bu iki durumun birleşiminden doğan nedenlerle ortaya çıkar.Rüzgarın olmadığı zamanlarda güneş çarpması riski de artar.Sıcak çarpması beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olur.Belirtileri arasında yüksek ateş,şiddetli baş ağrısı,bulantı,kusma ve baş dönmesi gibi durumlar görülür.” Kaynak : İHA

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