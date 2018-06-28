Saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı!

24 yaşındaki Baycın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.



Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz' ifadelerini kullandı.



Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan 2 zanlıdan birinin fotoğrafı ortaya çıktı.





Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor çalışanı Alper Baycın Dominik'te öldürüldü!