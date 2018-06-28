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Putin açıkladı! Rus askerleri Suriye'den çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 30 Rus savaş uçağının ve bin 140 Rus askerinin Suriye'den çekildiğini duyurdu

Dünya / 28 Haziran 2018 Perşembe 14:27
Putin açıkladı! Rus askerleri Suriye'den çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son birkaç günde Suriye'den Rus silahlı kuvvetlerine ait 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 askerin çekildiğini açıkladı.

Putin, askeri öğrenciler için Kremlin'de düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'den bir kısım Rus askeri birliklerinin ve araçlarının geri çekildiğini belirtti. Geçen yıl Hmeymim askeri üssünü ziyaretinden sonra Rusya'nın Suriye'den askeri birliklerini çekmeye başladığını hatırlatan Putin, “Son birkaç gündür 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 kişi geri çekildi. Bu insanların hepsi tecrübe sahibi ve savaş deneyimi olan insanlar.” dedi.

Putin, mezun olan askeri öğrencilerin Suriye'den dönen askerlerin tecrübesinden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Federal Mecliste, mart ayında yaptığı konuşmasında açıkladığı “Avangard” kıtalar arası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi yakın bir zamanda üretmeye başlayacaklarını dile getiren Putin, kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın üretimine de gelecek yıl başlayacaklarını söyledi.

Kaynak : AA

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