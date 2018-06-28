Ömür Varol'u isyan ettiren görüntü!

Hatay'da bir babanın eline geçirdiği sopayla çocuğunu acımasızca dövdüğü görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti.



Görüntülerde acımasız baba savunmasız çocuğa defalarca sopayla vuruyor bununla da yetinmeyen sözde baba zavallı çocuğa bir de tekme atıyor.



Beyaz TV sunucusu Beyaz Gazete programında bu korkunç görüntülere yer vererek yetkilileri göreve çağırdı. Görüntülerde acımasız baba savunmasız çocuğa defalarca sopayla vuruyor bununla da yetinmeyen sözde baba zavallı çocuğa bir de tekme atıyor.Beyaz TV sunucusu Ömür Varol da Ömür Varol 'laprogramında bu korkunç görüntülere yer vererek yetkilileri göreve çağırdı.



O ÇOCUĞU BİR DAHA GÖREMEMESİ LAZIM



'Çocuğuna bu şiddeti yapan babanın bir daha o çocuğun yüzünü görememesi lazım' diyen Ömür Varol, bu kişinin içeriden çıkamaması lazım. Orada bu kişiye müdahale etmeyenlere de bunun hesabının sorulması lazım. O çocuk hepimizin bir kere sahip çıkacağız. Bu haberi takip edeceğiz. Bu görüntü bir vatandaşın cep telefonuyla çekilen bir görüntü ifadeleri kullandı.