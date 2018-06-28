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Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra

Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 15:46
Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra

Seçimin sonuçlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi.

Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi.

YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Meclis'te milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek.

Yemin Töreniİbrahim KalınCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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