Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra

Seçimin sonuçlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi.



Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi.



YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Meclis'te milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek.