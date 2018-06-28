USD (Alış - Satış) : 4,61 - 4,62 EURO (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34

Sıcak Haber : İstanbullular için son dakika uyarısı!!..

Kadın terörist böyle teslim oldu

Bitlis’te bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen uzman çavuşun katili kadın terörist yakalandı.

3. Sayfa / 28 Haziran 2018 Perşembe 13:21
Kadın terörist böyle teslim oldu
Video için tıklayın

Bitlis'in kırsal kesiminde 25 Haziran'da saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca açılan taciz ateşi ile Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri 10 teröristi etkisiz hale getirirken, Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i şehit eden PKK'lı teröristlerden bir kadın güvenlik güçleri tarafından sağ olarak yakalandı. s

Kaynak : İHA

Uzman ÇavuşTerör ÖrgütüJandarmaTaciz AteşiGüvenlik Güçleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı