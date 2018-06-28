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İtalya'dan AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine 'geçici olarak' engel oldu.

Dünya / 28 Haziran 2018 Perşembe 22:18
İtalya'dan AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının göçmen krizini konuştuğu iki günlük zirve toplantısında hazırlanan sonuç bildirgesi İtalya engeline takıldı.

İtalya'nın yeni Başbakanı Giuseppe Conte, katıldığı ilk AB zirvesinde, göçmen krizinin çözümüne ilişkin güvence istedi.

Conte, AB'nin ortak bir pozisyon göstermeye çalıştığı çeşitli konuları ele alan ortak sonuç bildirgesini « somut bir dayanışma ve somut adımlar atılmadan » imzalamayacağını söyledi.

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