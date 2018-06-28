İtalya Başbakanı Conte ve Trump, 30 Temmuz'da görüşecek

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 30 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a gelecek. Beyaz Saray yaptığı açıklamada, 'İtalya, Afganistan ve Irak'ta seçkin bir ortak ve NATO'nun önemli bir müttefikidir. İtalya'nın Akdeniz bölgesine istikrar getirilmesinde önemli bir rolü var. ABD ve İtalya, dünyadaki anlaşmazlıklarla yüzleşmek ve Atlantik'in her iki tarafındaki ekonomik refahı desteklemek için işbirliği yapacak' ifadelerini kullandı.



Birkaç hafta önce Kanada'da gerçekleşen G7 zirvesinde görüşen iki lider, göçmen politikasında aynı görüşleri paylaşıyor. Kaynak : İHA