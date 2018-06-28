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Instagram'a 'video sohbet' geldi

Sosyal medya platformu Instagram yeni özelliğini duyurdu. Instagram kullanıcıları artık video sohbet özelliği ile iletişime geçebilecek.

Teknoloji / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:58
Instagram'a 'video sohbet' geldi

Sosyal medya platformu Instagram, video sohbet özelliğini kullanıma sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İos ve Android kullanılabilecek özellik, video sohbet size özel bir alanda gerçek zamanlı video deneyimi sunacak.

Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar direkt mesaj kısmından istediğiniz kişi ve ya kişileri seçip, dört kişiye kadar mesaj penceresi açarak, kamera simgesine dokunup, video sohbete başlayabilecek. Ayrıca, Instagram'ın bu yeni özelliği diğer birçok sohbet uygulamasının aksine telefon numarasına gerek duymuyor.

Kaynak : İHA

InstagramKameraAndroid


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