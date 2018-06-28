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HDP milletvekili adayının evinden bakın kim çıktı!

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta'nın evinde kalan bir kişiyi, PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

3. Sayfa / 28 Haziran 2018 Perşembe 14:24
HDP milletvekili adayının evinden bakın kim çıktı!
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı tespit edilen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

 
Kaynak : AA

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