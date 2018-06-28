FETÖ şüphelisi 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt ile iltisaklı özel okullarda çalışan ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 5 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Kaynak : İHA