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FETÖ şüphelisi 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün okullarında öğretmen olarak çalışmış 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Güncel / 28 Haziran 2018 Perşembe 09:40
FETÖ şüphelisi 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt ile iltisaklı özel okullarda çalışan ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 5 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüCumhuriyet


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