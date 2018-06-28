Fatih Portakal'dan CHP'ye: Statükocu

FOX Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Portakal “Her defasında seçim kaybettiği halde o koltuğukta kalacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu koltuk ne tatlı şeymiş. Demek ki koltuk keyifli bir şeymiş.” Dedi.
24 Haziran gecesi tarihi hezimeti yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Chp'de iç karışıklık devam ederken ağır yenilgi sonrası istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefi oldu.
KOLTUK NE KEYİFLİ BİR ŞEYMİŞ
Fox Tv Ana Haber Bülteni'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu sert sözlerle eleştiren Portakal “Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey 'kaybeden AKP'dir' dedi. En garipsediğim cümlelerinden bir tanesi 'kimsenin koltuk sevdası olmasın'. Diğer tarafta da her defasında seçim kaybettiği halde o koltuğukta kalacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu zihniyetin değişmesi, kalıcı olan zihniyetin değişmesi lazım ki değişim gelsin. Demek ki koltuk keyifli bir şeymiş.” Diye konuştu.
Portakal eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü;
CHP STATÜKOCU
Değişim en çok hangi partide oluyor diye bakarsanız; iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Garipseyebilirsiniz ama öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz: statükocu. Lider sultası altında
Kaynak : Beyaz Gazete Özel