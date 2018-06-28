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Fatih Altaylı: Bünye artık Kemal Bey’i istemiyor

Her seçimde başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Dün köşesinden Kılıçdaroğlu'na "Bırakın" diye seslenen Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, bugün de yine köşesinden, "Bünye artık Kemal Bey’i istemiyor" diyerek isyan etti.

Güncel / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:10
Fatih Altaylı: Bünye artık Kemal Bey’i istemiyor

İstenmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dört bir yandan tepkiler sürüyor. 

Her seçimde başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu'na dün köşesinden 'Bırakın' diye seslenen Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, bugün de yine köşesinden, 'Bünye artık Kemal Bey'i istemiyor' diyerek isyan etti.

Altaylı yazısında, 'İstenmiyorsunuz Kemal Bey, korkular sarıyor seçmeni. “Gelecek seçimler sizinle nasıl yaşanacak?” korkusu.Kemal Kılıçdaroğlu ile olmadı. Olmayacak!
Kemal Bey istediği kadar “Başarılıyız” desin. Rakibin yüzde 40'ın altına inmezken yüzde 30'un üzerine asla çıkamamak başarı değildir. Bunu başarı olarak görenin asla iktidar olmayı istemediğini düşünür seçmen ve düşünüyor da zaten' ifadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bırakın' çağrısı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih AltaylıKemal KılıçdaroğluDüşünürHabertürk Gazetesi


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